Ради денег.

В суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Юргамышского района, обвиняемого в убийстве пожилого человека.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 9 июля 2017 года. Пьяный подсудимый выбил стекло в доме, где жил 84-летний мужчина. Он похитил 38 тысяч и избил пенсионера, требуя у него остальные деньги. Не получив желаемое, злоумышленник четыре раза ударил свою жертву ножом.

С места происшествия злоумышленник скрылся, а нож выбросил в водоем.