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Пьяный казахстанец до смерти забил мать-инвалида молоткомСегодня в 14:35

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Просила не пить.

26-летний житель Кызылординской области (Казахстан) получил 17 лет тюрьмы за убийство матери-инвалида. Происшествие случилось в декабре 2017 года после застолья.

Мужчина распивал алкоголь с родственником, а после его ухода продолжил возлияния с соседом. Мать злоумышленника просила прекратить посиделки, ссылаясь на поздний час, передает "Уралинформбюро".

Через какое-то время пьяный казахстанец ударил мать молотком для дробилки угля, а затем пнул в область груди. Женщина скончалась на месте.

По сведениям Sputnik, отбывать наказание мужчина будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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