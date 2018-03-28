И угрожали ему ножом.

Днем 28 марта в Екатеринбурге на улице Титова произошел дорожный конфликт. Водитель и кондуктор маршрутки №019 угрожали ножом автолюбителю на Daewoo Matiz.

"Сегодня на Титова водитель и кондуктор маршрута 019 избивали водителя ДЭУ Матиз. В руке у кондуктора был нож. Водителю автомобиля разбили лицо. Из-за чего началось непонятно. То ли он не пропустил автобус, то ли еще что-то. Сначала выскочил кондуктор, разбил на Матизе зеркало и тут же выбежал водитель маршрутки. Кондуктор вернулся в автобус, схватил нож, и они с ножом начали на него прыгать. Мужчина на ДЭУ кричал: "я не хочу драться", а потом, поняв, что агрессоры не унимаются, смог сесть в автомобиль и уехал", - написала свидетельница разборок Екатерина Сиверт в группе "Типичный Екатеринбург" во "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" сообщили, что информация об инциденте поступила в отдел полиции №12 в 11.30. На место выезжали сотрудники полиции. Участники конфликта с заявлениями пока не обращались.