Он раскаялся.

В суд передано уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Целинного района, обвиняемого в истязании 12-летней падчерицы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, мужчина издевался над девочкой в октябре 2017 года. Напившись, он начинал избивать школьницу якобы за непослушание.

Подсудимый вину признал и раскаялся. Девочка сейчас находится в социально-реабилитационном центре.