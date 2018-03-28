Почти на 2 года.

Урайский горсуд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в гибели двух человек в ДТП. Женщина проведет 1 год 9 месяцев в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

Страшная авария произошла в июне 2016 года. Автоледи управляла ВАЗ-2109. Она выехала на перекресток на желтый сигнал светофора и при повороте столкнулась с мотоциклом. Байкер и его пассажирка скончались на месте.