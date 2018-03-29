Украинского пранкера объявят в розыск за дезинформацию о погибших в КемеровоСегодня в 08:18
- Текст
Он заочно арестован.
Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков) заочно арестован. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). По данным следствия, он посредством Интернета распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово. В ведомстве полагают, что таким образом пранкер пытался дестабилизировать ситуацию. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.
Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" случился 25 марта. В результате масштабного возгорания погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
28 марта Заводский суд Кемерово удовлетворил ходатайства следствия и арестовал на 2 месяца фигурантов уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Под стражу, по данным "Интерфакса" заключены управляющая ТРЦ Надежа Судденок, охранник комплекса Сергей Антюшин, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:24
Минстрой России перепишет закон об охране памятников
В части госэкпертизы.Сегодня в 10:17
Тобольские чиновники отделались выговорами за банкет в день траура
Кутили в рабочее время.Сегодня в 09:44
Открытая форточка спасет свердловчан от "тихого убийцы"
Отравление угарным газом происходит незаметно.Сегодня в 09:44
В Екатеринбурге стартовал суд по делу "Бухты Квинс"
На скамье подсудимых - Лариса Ассонова.Сегодня в 09:37
Россиянам простили 2,2 триллиона рублей долга
По просроченным кредитам.Сегодня в 09:33
Экс-глава минсоцотношений Южного Урала растратил 38 бюджетных миллионов
Но отделался условным сроком.Сегодня в 09:07
Главного полицейского Нефтеюганска отправили в СИЗО
Подвел суррогат.Сегодня в 08:56
Показательной отставки Тулеева не будет - "много заслуг"
Кузбасс попрощается с губернатором к концу весны.Сегодня в 08:52
На Среднем Урале двое братьев убили таксиста ради 1000 рублей
И машины.Сегодня в 08:18
Украинского пранкера объявят в розыск за дезинформацию о погибших в Кемерово
Он заочно арестован.28 марта в 19:58
Путин заявил об информационных вбросах из-за рубежа
После трагедии в Кемерово.28 марта в 19:31
В Санкт-Петербурге полыхает автоцентр
На площади 500 квадратов.28 марта в 19:09
Умер сын легендарного конструктора Калашникова
Оружейник Виктор Калашников.28 марта в 18:35
В Перми задержан экс-депутат по делу об избиении DJ Smash
На 48 часов.28 марта в 18:21
Экс-директор департамента МЧС России оказался в СИЗО
Из-за отсутствия самолетов-амфибий.
Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»
Главные новости
- Сегодня в 09:44В Екатеринбурге стартовал суд по делу "Бухты Квинс"
- Сегодня в 08:56Показательной отставки Тулеева не будет - "много заслуг"
- 28 марта в 17:52Трагедия в Кемерово: прорехи в законах или халатность исполнителей?
- 28 марта в 15:14Екатеринбургскому "Водоканалу" помогут вернуть миллиарды рублей
- 28 марта в 14:23"Екатеринбург Арене" отрежут "уши"
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.