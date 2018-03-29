Он заочно арестован.

Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков) заочно арестован. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). По данным следствия, он посредством Интернета распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово. В ведомстве полагают, что таким образом пранкер пытался дестабилизировать ситуацию. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" случился 25 марта. В результате масштабного возгорания погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

28 марта Заводский суд Кемерово удовлетворил ходатайства следствия и арестовал на 2 месяца фигурантов уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Под стражу, по данным "Интерфакса" заключены управляющая ТРЦ Надежа Судденок, охранник комплекса Сергей Антюшин, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель обслуживавшей пожарную сигнализацию компании "Системный интегратор".