Подвел суррогат.

Суд арестовал начальника ОМВД Нефтеюганска Николая Плаксина и начальника одного из отделов окружного УМВД Романа Недыбу за коррупционные преступления. Им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе югорского СУ СКР.

По версии следствия, в 2016-2017 годах полицейские брали деньги с бизнесменов за помощь в ведении бизнеса. Речь идет о преступной группировке, занимавшейся продажей суррогатного алкоголя.