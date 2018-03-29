В пылу ссоры.

28 марта в Асбесте задержали местную жительницу, которая едва не зарезала сожителя дочери. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Росгвардии, инцидент произошел в доме на улице Мира. Компания выпивала. Во время застолья разгорелся скандал, и женщина вонзила нож в грудь потенциального зятя. Его госпитализировали.