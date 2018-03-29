Почти на 6 лет.

Суд вынес приговор 15-летнему жителю Красновишерска, признав его виновным в убийстве отчима. Подростка отправили в колонию общего режима на 5 лет 10 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Семейная драма разыгралась утром 28 июня 2017 года. Школьник набросился с ножом на отчима, когда тот вернулся домой с работы. Мужчина скончался на месте.