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В Прикамье подростка отправили за решетку за убийство отчимаСегодня в 11:27

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Почти на 6 лет.

Суд вынес приговор 15-летнему жителю Красновишерска, признав его виновным в убийстве отчима. Подростка отправили в колонию общего режима на 5 лет 10 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Семейная драма разыгралась утром 28 июня 2017 года. Школьник набросился с ножом на отчима, когда тот вернулся домой с работы. Мужчина скончался на месте.

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