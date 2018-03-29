Старшего.

Суд вынес приговор 45-летнему жителю Чернушки, признав его виновным в убийстве. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в октябре 2017 года. Подсудимый выпивал с 47-летним братом. Когда спиртное закончилось, тот отказался дать денег на "догон". Младший брат задушил его.