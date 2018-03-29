Прокурор просит 17 лет для убившей почтальона екатеринбурженкиСегодня в 13:05
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И 13 лет для ее сына.
В Свердловском облсуде состоялись прения по делу об убийстве женщины-почтальона. Гособвинитель просил отправить за решетку на 17 лет 64-летнюю екатеринбурженку и на 13 лет ее 30-летнего сына. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление было совершено 17 февраля 2017 года на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге. Утром почтальон принесла подсудимой пенсию. Последняя напала на нее с электрошокером, а сын пенсионерки избил потерпевшую. Затем подсудимые изрезали почтальона ножом, обмотали женщину полиэтиленовой пленкой, скотчем и пакетами, закрепив "сверток" веревкой. Потерпевшая задохнулась.
Родственники похитили у жертвы 240 тысяч рублей, два сотовых телефона и другие вещи. Труп вынесли на лестничную клетку этажом ниже.
Следующее заседание назначено на 2 апреля. Подсудимые выступят с последним словом.
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