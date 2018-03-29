Полиция просит помощи.

В уральской столице по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивают 42-летнего Александра Ромакова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, мужчина может передвигаться на темно-серой Toyota Corolla (госномер В 217 УС 196 регион).

Всех, у кого есть информация о местонахождении Ромакова или другие сведения, которые могут помочь в его задержании, просят позвонить по телефонам: (343) 356-42-15, (343) 356-45-59 или 02. Конфиденциальность гарантируется.