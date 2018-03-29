И села на 10 лет.

Абатский райсуд вынес приговор 44-летней местной жительнице, признав ее виновной в убийстве. Женщина проведет 10 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено вечером 6 сентября 2017 года в селе Быструха. Подсудимая выпивала с сожителем в доме на улице Центральной. Разгорелась ссора, и разъяренная женщина 16 раз ударила ножом возлюбленного. Он скончался на месте.