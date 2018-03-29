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Тюменец задушил приятеля проводом от утюгаСегодня в 15:06

  • Текст

Его ждет суд.

Следователи завершили расследование дела в отношении 24-летнего жителя Заводоуковска. Ему вменяют убийство и кражу. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе тюменского СУ СКР.

Преступление было совершено 28 января в доме на улице Энергетиков. Обвиняемый поругался с 42-летним знакомым. Молодой человек ударил его по лицу, повалил на диван и задушил шнуром от утюга.

Затем злоумышленник забрал золотую цепь, планшет, мобильный телефон и компьютерную технику и скрылся с места происшествия.

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