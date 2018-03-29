От бизнесмена.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ОЭБиПК городского УМВД, обвиняемого в покушении на получение взятки. С ним на скамье подсудимых окажется посредник. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый совместно с начальником отдела по выявлению преступлений в сфере строительства ОЭБиПК городской полиции (находится в международном розыске) вымогали через посредника 2 миллиона рублей у директора юрлица. Взамен они обещали прекратить проверку в отношении бизнесмена и отказать в возбуждении уголовного дела.

Посредник был задержан в апреле 2017 года с первой частью взятки (1 миллионом рублей). Он пошел на сделку со следствием и сдал подельников.

"В изобличении сотрудника принимали участие сыщики подразделения собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области. В кратчайший срок он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственному руководителю был объявлен строгий выговор", - рассказал агентству руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

По его словам, в 2017 году полицейские управления собственной безопасности выявили 38 злостных нарушителей, а за три месяца этого года – 19. "Материалы по всем случаям переданы в Следственный комитет, где уже возбуждены и расследуются уголовные дела", - отметил он.