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Узбеки-гипнотизеры украли у казахских пенсионеров 9 тысяч долларовСегодня в 19:08

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Считают в полиции.

В Алма-Ате (Казахстан) по подозрению в кражах задержали пятерых граждан Узбекистана. По версии следствия, иностранцы предлагали пожилым людям "проверить и поменять купюры на новые". А после, применяя технику гипноза, присваивали деньги, передает "Уралинформбюро".

Пенсионеры с трудом могли вспомнить, как передавали наличные злоумышленникам. В ряде случаев мошенники сопровождали своих жертв до банков и те снимали сбережения со счетов, сообщили в департаменте внутренних дел Алма-Аты.

Уже установлена причастность банды к трем эпизодам: преступным путем гипнотизеры получили около девяти тысяч долларов. Сейчас полиция ищут других пострадавших.

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