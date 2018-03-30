Обвиняемая - предпринимательница.

В суд направлено уголовное дело в отношении предпринимательницы из Сатки, фирма которой строила "Новогодний городок". Женщину обвиняют в гибели 11-летнего мальчика, который катался на недостроенной горке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла 21 декабря 2017 года. Школьник упал с горки, а затем на него рухнул кусок льда. Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами. В начале января 2018 года он скончался.

Экспертиза установила, что фирма обвиняемой возводила ледовый городок с нарушением строительных норм. В частности, недостроенный объект не был огражден. Женщине предъявлено обвинение по двум статьям - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В середине марта по факту гибели ребенка было возбуждено еще одно уголовное дело - по статье "Халатность". Подозреваемым по нему проходит начальник отдела муниципального учреждения "Управление по благоустройству".

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