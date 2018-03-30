В пьяном угаре.

Суд вынес приговор 47-летнему жителю Кургана, признав его виновным в убийстве супруги. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено в ночь на 18 сентября 2017 года. Пьяный обвиняемый зашел с кухонным ножом в спальню и ударил спящую жену в грудь. Она скончалась на месте. Затем злоумышленник сфотографировал труп женщины на сотовый телефон и отправил снимок теще.

Продолжив распивать спиртное, мужчина решил "уйти на тот свет за супругой". Он несколько раз пырнул себя ножом. Курганца спасли подоспевшие медики.