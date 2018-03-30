В пылу ссоры.

Следователи завершили расследование дела в отношении 52-летнего жителя Абатского района. Он обвиняется в убийстве сына. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы поступят в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 2 февраля в деревне Максимова. Мужчина поругался на бытовой почве с 24-летним сыном и ударил его ножом в грудь. Молодой человек скончался на месте.

Ранее по теме:

Тюменец зарезал сына в пылу ссоры