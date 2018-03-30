Ему грозит 15 лет.

29 марта в Снежинске задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в убийстве отца.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, преступление было совершено ранним утром в доме на улице Ленина. Родственники поругались, и мужчина несколько раз ударил ножом отца. Затем подозреваемый покинул квартиру. Полицию вызвала его мать.

Злоумышленника задержали в момент, когда он выходил из подъезда. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.