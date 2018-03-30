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В Прикамье осудили банду сутенеровСегодня в 14:29

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На девушках зарабатывали миллионы.

Чайковский городской суд вынес приговор членам банды сутенеров. Шесть человек – мужчины и женщины в возрасте от 27 до 43 лет – признаны виновными в вовлечении в занятие проституцией. Они получили от 3,5 до 6 лет ограничения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Организатора банды – жительницу Чайковского района – суд приговорил к 6,5 годам еще в июне.

Злоумышленники вербовали девушек на территории Пермского края, Челябинской области и Удмуртии. Потерпевшим они предлагали высокооплачиваемую работу в сфере обслуживания за рубежом. Осужденные сами готовили документы, приобретали билеты и сопровождали девушек. По прибытии в страну назначения пермячек и челябинок селили в бордель и, угрожая расправой, заставляли заниматься проституцией. У жертв отбирали документы и средства связи. Потерпевших держали взаперти, они постоянно были под присмотром охраны и персонала отеля.

Членов банды задержали в марте 2016 года. Всего было выявлено более 20 потерпевших. За каждую отправленную за рубеж девушку злоумышленники получали из-за границы 1 миллион рублей.

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