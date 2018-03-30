Фельдшер хотел помочь.

Полиция Екатеринбурга задержала горожанина, подозреваемого в нападении на фельдшера скорой помощи. Конфликт произошел 28 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

58-летний медик приехал в составе бригады скорой на вызов на улицу Бардина. В квартире находились трое пьяных мужчин. Один из них пожаловался на плохое самочувствие. Медики осмотрели его и предложили госпитализацию, тот согласился. Однако в подъезде между ним и фельдшером вспыхнул спор. Пьяный гражданин несколько раз ударил сотрудника скорой в лицо.

После звонка в полицию на место происшествия прибыл наряд, который доставил участников инцидента в отдел. Пострадавший медик написал заявление о привлечении к ответственности буйного пациента. В отношении 35-летнего подозреваемого стражи порядка составили административный протокол за мелкое хулиганство и возбудили уголовное дело по статье "Побои". Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.