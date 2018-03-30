×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пьяный екатеринбуржец избил медика скоройСегодня в 14:49

  • Текст

Фельдшер хотел помочь.

Полиция Екатеринбурга задержала горожанина, подозреваемого в нападении на фельдшера скорой помощи. Конфликт произошел 28 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

58-летний медик приехал в составе бригады скорой на вызов на улицу Бардина. В квартире находились трое пьяных мужчин. Один из них пожаловался на плохое самочувствие. Медики осмотрели его и предложили госпитализацию, тот согласился. Однако в подъезде между ним и фельдшером вспыхнул спор. Пьяный гражданин несколько раз ударил сотрудника скорой в лицо.

После звонка в полицию на место происшествия прибыл наряд, который доставил участников инцидента в отдел. Пострадавший медик написал заявление о привлечении к ответственности буйного пациента. В отношении 35-летнего подозреваемого стражи порядка составили административный протокол за мелкое хулиганство и возбудили уголовное дело по статье "Побои". Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

Без сильного кандидата.

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×