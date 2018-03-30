На 1 год 8 месяцев.

Суд вынес приговор жительнице Тазовского района, признав ее виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Женщина проведет в колонии общего режима 1 год 8 месяцев. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Инцидент произошел 23 сентября 2017 года в селе Газ-Сале. Пьяная подсудимая забрала у родственников малолетнюю дочь. Обеспокоенные люди позвонили в полицию.

Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину в подъезде. Она едва стояла на ногах и с трудом ориентировалась в окружающей обстановке. Ребенок же находился в квартире один.

Один из полицейских попытался зайти в помещение. Тогда подсудимая начала материться и несколько раз ударила его кулаками.

В настоящее время ребенка отдали на воспитание бабушке.