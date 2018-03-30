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Главаря банды "черных" риелторов из Березников отправили за решетку на 20 летСегодня в 17:26

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За убийство 5 человек.

Суд вынес приговор 38-летней жительнице Березников - директору риелторского агентства. Она признана виновной в убийстве 5 человек, мошенничестве и умышленном уничтожении имущества. Риелтор проведет 20 лет в колонии общего режима. Кроме того, женщина заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

В 2015 году подсудимая организовала ОПГ, в которую помимо нее вошли двое сотрудников агентства. На протяжении двух лет они переписывали на себя квартиры неблагополучных семей. Если собственники отказывались от сделки, их жестоко убивали.

Ранее суд отправил подельников злоумышленницы в колонию строгого режима на 16 и 17 лет.

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В Прикамье банду "черных риелторов" будут судить за убийства
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