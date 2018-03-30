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На Южном Урале депутата и чиновника от образования обвинили в мздоимствеСегодня в 17:53

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"Наварили" 8 миллионов рублей.

Южноуральские следователи предъявили обвинение начальнику отдела дошкольного образования миасского МКУ "Образование" Татьяне Баевой, депутату Совета депутатов Миасского ГО Николаю Рындину, а также эксперту-оценщику Сергею Богатыреву. Их подозревают в получении 8-миллионной взятки.

По версии следствия, в 2017 году соучастники сговорились с местным жителем и приобрели за бюджетные деньги помещение под детский сад по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки. За это они получили более 8 миллионов рублей.

"Преступление было раскрыто сотрудниками регионального управления ФСБ России", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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