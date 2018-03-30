На Южном Урале осудили автомобилиста.

Житель Челябинской области проведет два года в колонии-поселении за ДТП, в котором погиб водитель скорой. Нагайбакский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Стоит напомнить, 25 июня 2017 года челябинец ехал на своем автомобили Mersedes Benz по трассе Южноуральск — Магнитогорск. Водитель двигался со скоростью более 150 километров в час. Перед ним ехала карета скорой. Водитель иномарки пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. На "встречке" ехал автомобиль, осужденный попытался вернуться на свою полосу, но задел скорую. От удара УАЗ выбросило в кювет, карета перевернулась и буквально рассыпалась на части. От полученных в ДТП травм водитель скорой скончался. Кроме того, серьезно пострадал фельдшер.

Суд взыскал с осужденного материальный ущерб и компенсацию морального вреда. После освобождения он еще три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.

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