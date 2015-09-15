Он обошел самых грамотных инженеров.

Сотрудник Магнитогорского металлургического комбината выиграл конкурс профмастерства "Славим человека труда!". Как пояснили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", состязание проходило в Тюмени среди персонала энергетических и промышленных компаний, а также вузовской молодежи Уральского федерального округа.

Ведущему инженеру Центральной электротехнической лаборатории (ЦЭТЛ) ММК Андрею Семитко присудили победу в номинации "Лучший инженер-электроэнергетик". Его доклад "Принцип деления нагрузок холодной правки стана 5000 производства толстолистового проката" оказался сильнее, чем работы 17 конкурентов. Стоит отметить, что ранее Андрей трижды признавался лучшим молодым инженером предприятия.

Благодаря курсу комбината на модернизацию производства и внедрение передовых технологий у коллектива лаборатории накопился огромный опыт в сфере электроэнергетики и автоматизации. Это и стало залогом успеха, считает победитель.

В состав жюри каждый из уральских регионов делегировал своего эксперта. Челябинскую область представлял начальник участка телемеханики ЦЭТЛ Магнитки Сергей Бычик. Конкурс "Славим человека труда!" проводится при поддержке полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских. Цель проекта - повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодые кадров на производство.