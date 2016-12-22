В рамках реструктуризации "Тракторных заводов".

Концерн "Тракторные заводы" будет разделен на четыре дивизиона - военный, гражданский, сельскохозяйственный и вагоностроительный. Основной кредитор объединения – Внешэкономбанк – получит 100% доли военного дивизиона и не более 50% гражданского. Таким образом, банку полностью отойдет Курганский машиностроительный завод.

Окончательный вариант реструктуризации "Тракторных заводов" глава ВЭБа Сергей Горьков согласовал с главой набсовета госкорпорации, премьером Дмитрием Медведевым, пишет газета "Коммерсантъ". Ключевые производственные активы предприятий военного и гражданского дивизиона будут сохранены за собственниками - Михаилом Болотиным и Альбертом Баковым. Управление военным дивизионом планируется передать "Ростеху".

На 1 августа 2016 года общий долг "Тракторных заводов" превысил 72,5 миллиарда рублей. Из этой суммы ВЭБу концерн задолжал более 45 миллиардов, передает "Уралинформбюро".