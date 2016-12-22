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Кризис не сократил инвестпрограммы уральских энергетиков21 декабря в 13:41

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На 2017 год.

Уральские энергетики заявили, что не планируют сокращать инвестпрограммы на 2017 год, несмотря на кризис.

Как рассказал "Уралинформбюро" заместитель генерального директора ОАО "МРСК Урала" - директор филиала "Свердловэнерго" Олег Мошинский, в следующем году, как и в текущем, в модернизацию хозяйства будет вложено порядка 2 миллиардов рублей.

По данным генерального директора АО "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова, сумма, затраченная на обновление объектов, останется на уровне 700 миллионов рублей.

Как отметил генеральный директор МЭС Урала Евгений Жуйков, в 2017 году инвестпрограмма сохранится примерно в том же объеме - 4,2 миллиарда.

В свою очередь Свердловский филиал "Т Плюс" увеличит вложения по Екатеринбургу втрое - до 1 миллиарда 340 тысяч рублей. В Первоуральске и Лесном они сохранятся на уровне 2016 года.

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