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"Уралвагонзавод" получил новый банкротный иск21 декабря в 13:55

От предпринимателя.

НПК "Уралвагонзавод" вновь хотят обанкротить. С иском в свердловский арбитраж обратился индивидуальный предприниматель Анатолий Нестеров. Он пока еще не принят к производству, сумма долга в материалах не уточняется.

Бизнесмен пытался стрясти 10-миллионов рублей с УВЗ в рамках банкротного дела, которое ранее инициировал Альфа-Банк. Однако оно завершилось мировым соглашением между сторонами, передает "Уралинформбюро".

Следует напомнить, что банк с прошлого года взыскивал с предприятий УВЗ (ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский") задолженность по кредитам на 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов. Банкротные иски в отношении них также отозваны.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Йожик 21 декабря в 15:59

Все кому не лень пытаются обанкротить УВЗ... Это новое веяние моды? Не понимаю, зачем и кому это нужно. Уралвагонзавод ведущее предприятие страны, от его работы много что зависит. Даже если и есть долг, то завод его непременно погасит.

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