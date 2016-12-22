От предпринимателя.

НПК "Уралвагонзавод" вновь хотят обанкротить. С иском в свердловский арбитраж обратился индивидуальный предприниматель Анатолий Нестеров. Он пока еще не принят к производству, сумма долга в материалах не уточняется.

Бизнесмен пытался стрясти 10-миллионов рублей с УВЗ в рамках банкротного дела, которое ранее инициировал Альфа-Банк. Однако оно завершилось мировым соглашением между сторонами, передает "Уралинформбюро".

Следует напомнить, что банк с прошлого года взыскивал с предприятий УВЗ (ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский") задолженность по кредитам на 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов. Банкротные иски в отношении них также отозваны.