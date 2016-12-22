"Уралвагонзавод" получил новый банкротный иск21 декабря в 13:55
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От предпринимателя.
НПК "Уралвагонзавод" вновь хотят обанкротить. С иском в свердловский арбитраж обратился индивидуальный предприниматель Анатолий Нестеров. Он пока еще не принят к производству, сумма долга в материалах не уточняется.
Бизнесмен пытался стрясти 10-миллионов рублей с УВЗ в рамках банкротного дела, которое ранее инициировал Альфа-Банк. Однако оно завершилось мировым соглашением между сторонами, передает "Уралинформбюро".
Следует напомнить, что банк с прошлого года взыскивал с предприятий УВЗ (ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский") задолженность по кредитам на 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов. Банкротные иски в отношении них также отозваны.
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Все кому не лень пытаются обанкротить УВЗ... Это новое веяние моды? Не понимаю, зачем и кому это нужно. Уралвагонзавод ведущее предприятие страны, от его работы много что зависит. Даже если и есть долг, то завод его непременно погасит.ответить
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