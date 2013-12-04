В 2017 году.

Правительство Свердловской области не планирует продавать пакет акций "Облкоммунэнерго", несмотря на то, что данное мероприятие внесено в план приватизации на 2017 год. Об этом журналистам заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, передает "Уралинформбюро".

Чиновник отметил, что включение продажи акций "Облкоммунэнерго" в региональную программу управления госсобственностью означает лишь то, что в случае нехватки средств в областном бюджете возможен данный источник дохода. Пока же конкурсная документация по компании не разрабатывается.

"О возможных инвесторах. Это будет конкурс. Если он состоится, то кто победит, тот победит", - подытожил министр.

В "Облкоммунэнерго" пока не комментируют озвученную информацию.

Стоит добавить, что в 2016 году 75% акций "Облкоммунэнерго" были переданы "Корпорации СТС". 25% владеют региональные власти.