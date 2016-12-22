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"РН-Пурнефтегаз" ввел в эксплуатацию гибридную электростанцию21 декабря в 17:30

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Работающую от солнца и ветра.

ООО "РН-Пурнефтегаз" запустило первую на Ямале гибридную электростанцию. Она способна получать электричество из энергии солнца и ветра, а также перераспределять ресурс на техобъекты с незначительной электрической мощностью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

На сегодня потребителями экологически чистой энергии являются объекты телефонной и интернет-связи Харампурской группы месторождений, удаленные от производственной инфраструктуры.

Специалисты "РН-Пурнефтегаза" изучили розу ветров в районе установки электростанции, позволяющую рассчитывать на достаточную силу этой стихии. Также учтена статистика солнечной активности в регионе: с мая по сентябрь энергии светила достаточно для питания от солнечных фотоэлектрических батарей.

Пока единственный период, когда солнца практически нет, а силы ветра недостаточно, – с конца декабря по февраль. На этот промежуток предусмотрено использование жидкотопливного генератора, входящего в состав электростанции.

Станция работает в автоматическом режиме, минимальный интервал ее обслуживания - 500 часов. Для контроля работы энергообъекта предусмотрена система мониторинга, которая посредством GSM связи может сообщить дежурной бригаде о нештатных ситуациях.

По мнению специалистов "РН-Пурнефтегаза", новые технологии помогут значительно снизить энергозатраты Общества.

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