Через пять лет город будет не узнать.

Русская медная компания (РМК) подготовила план стратегического развития Карабаша, где находится один из ее главных активов – завод "Карабашмедь". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, финансирование будет осуществляться совместно с правительством Челябинской области. Общая сумма вложений до 2021 года превысит 3 миллиарда рублей.

Предусмотрено строительство соцобъектов, малоэтажного микрорайона "Золотая горка" и коммерческой недвижимости, облагораживание набережной, центральной площади и Аллеи славы. Будут проложены и отремонтированы дороги, системы водоснабжения и канализации, газопровод и другие сети.

Одним из первых, в мае 2017 года, намечен к сдаче строящийся на средства РМК спорткомплекс "Металлург". Его общая площадь составит около 1500 квадратных метров. Горожан порадуют универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тренажерный зал, комфортабельные раздевалки и кабинет врача, а также открытое футбольное поле и теннисный корт. Объем инвестиций - порядка 45 миллионов рублей.

На очереди возведение торгово-развлекательного комплекса с кинотеатром и детским досуговым центром, кафе и ресторанами.

Власти региона рассчитывают, что моногороду будет присвоен статус ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития. Особый налоговый режим позволит привлекать бизнес, создавать новые рабочие места.

"Мы заботимся о том, чтобы везде, где присутствует Русская медная компания, неуклонно росло качество жизни людей, - отметил президент РМК Всеволод Левин. - Карабаш для нас, пожалуй, один из самых больших и значимых социальных проектов. Здесь мы уже инвестировали и будем инвестировать миллиарды рублей в экологическую модернизацию производства, и теперь вместе с муниципалитетом работаем над тем, чтобы превратить Карабаш в удобный, современный, благоустроенный город".