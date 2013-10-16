"МРСК Урала" облегчила жизнь малому и среднему бизнесу 21 декабря в 19:01
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К сетям теперь подключают всего за 59 дней.
В Свердловской области планомерно сокращается срок техприсоединения малого и среднего бизнеса к электросетям. В 2016 году он составил в среднем 59 дней, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала". Между тем установленный годом ранее норматив - не более 90 дней.
Стоит добавить, что ежегодно в регионе подключают порядка 13 тысяч новых потребителей, главным образом в сфере индивидуального жилищного строительства.
"Для дальнейшего улучшения показателей нужно максимально консолидировать усилия всех ресурсоснабжающих организаций и органов власти. И содействие, которое, безусловно, уже есть со стороны профильных министерств и ведомств Свердловской области – Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства строительства и развития инфраструктуры, Министерства развития и инвестиций, позволит нам выстроить эту работу еще эффективнее. Из приоритетов я бы отметил заключение соглашений между муниципалитетами и электросетевыми организациями", – сказал заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности ОАО "МРСК Урала" Антон Дьячков.
Он пояснил, что пока остаются системные проблемы в сфере техприсоединения. Остро стоит вопрос выделения земли под электросетевые объекты - требуется доработка федерального законодательства. В частности, нужно упростить порядок установления публичных сервитутов на частные земельные участки. Кроме того, необходимо повышать ответственность потребителей за нарушение обязательств по строительству своих энергопринимающих устройств и дальнейшему набору мощности, иначе компания будет нести большие финансовые затраты.
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