Новый цех откроется в начале 2018 года.

Лидер аэрокосмической отрасли Boeing и крупнейший в мире производитель титановых штамповок для авиастроения "ВСМПО-Ависма" подтвердили планы расширить мощности завода Ural Boeing Manufacturing (UBM). Официальное заявление стороны сделали 21 декабря 2016 года в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе титановой корпорации.

Новый цех создается на паритетных началах. Он откроется в первом квартале 2018 года в особой экономической зоне "Титановая долина" (Свердловская область) и будет обрабатывать штамповки в рамках всех программ гражданских самолетов Boeing, включая семейство 787 и новые модели 737 MAX и 777X. За счет этого снизится итоговая себестоимость изготовления комплектующих.

"Мы очень рады пройти еще один рубеж развития и укрепления наших партнерских отношений", – отметил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Мы солидарны с компанией Boeing в стремлении быть полезными друг другу в производстве технологичного и качественного продукта, – сказал генеральный директор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин. – Сегодняшнее решение – знаковое, потому что открывает уже третье десятилетие нашего весьма успешного сотрудничества".

Стоит отметить, что первый контракт стороны подписали еще в 1997 году, в 2009 запустили предприятие UBM. В настоящее время подразделение Boeing Commercial Airplanes получает 35% поставок титана от ВСМПО.