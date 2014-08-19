Boeing и ВСМПО расширяют совместное производство21 декабря в 20:31
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Новый цех откроется в начале 2018 года.
Лидер аэрокосмической отрасли Boeing и крупнейший в мире производитель титановых штамповок для авиастроения "ВСМПО-Ависма" подтвердили планы расширить мощности завода Ural Boeing Manufacturing (UBM). Официальное заявление стороны сделали 21 декабря 2016 года в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе титановой корпорации.
Новый цех создается на паритетных началах. Он откроется в первом квартале 2018 года в особой экономической зоне "Титановая долина" (Свердловская область) и будет обрабатывать штамповки в рамках всех программ гражданских самолетов Boeing, включая семейство 787 и новые модели 737 MAX и 777X. За счет этого снизится итоговая себестоимость изготовления комплектующих.
"Мы очень рады пройти еще один рубеж развития и укрепления наших партнерских отношений", – отметил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.
"Мы солидарны с компанией Boeing в стремлении быть полезными друг другу в производстве технологичного и качественного продукта, – сказал генеральный директор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин. – Сегодняшнее решение – знаковое, потому что открывает уже третье десятилетие нашего весьма успешного сотрудничества".
Стоит отметить, что первый контракт стороны подписали еще в 1997 году, в 2009 запустили предприятие UBM. В настоящее время подразделение Boeing Commercial Airplanes получает 35% поставок титана от ВСМПО.
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