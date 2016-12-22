Имущество Екатеринбургского виншампанкомбината пустят с молоткаСегодня в 11:59
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За долг в 328 миллионов.
Екатеринбургский виншампанкомбинат признан банкротом. Его имущество пустят с молотка в рамках конкурсного производства. Процедура открыта на полгода, следует из материалов свердловского арбитража.
Иск о несостоятельности был подан в мае Екатеринбургской инвестиционно-финансовой компанией. Общая сумма долга ЕВШК составила 328,6 миллиона рублей. В числе кредиторов также "Уралсевергаз", ликеро-водочный завод "Оша", "Спиртзавод Оренбургский" и торговая компания "Алко-трейд".
ЕВШК начал работу в 1934 году. Изначально он изготавливал только сухие вина, но позже добавил в ассортимент шампанское, водку и коньяки. В феврале 2016 года завод добровольно отказался от лицензии на выпуск алкоголя и свернул производство, передает "Уралинформбюро".
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