Из-за нехватки бортов.

Таджикская авиакомпания Somon Air приостановит полеты из Худжанда в Екатеринбург и обратно. Рейсы, намеченные на 22 декабря 2016 года, были отменены. Последний вылет по маршруту запланирован на 29 декабря. Полеты возобновятся в феврале, сообщили "Уралинформбюро" в авиакомпании.

Причиной отмены является нехватка бортов. Из 6 самолетов авиакомпании летать сейчас по техническим причинам могут только 4, пояснили в Somon Air. Перевозчик осуществляет перелеты по маршруту раз в неделю на Boeing 737.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Россией и Таджикистаном достаточно напряженные. 22 декабря авиасообщение между странами было приостановлено из-за конфликта вокруг "Ямала". Таджикистан отказывался выдавать авиакомпании разрешение на полеты в Республику из московского аэропорта Жуковский.

Минтранс РФ обвинил Душанбе в нарушении подписанного ранее соглашения и пригрозил приостановкой авиасообщения. После исполнения угроз разрешение "Ямалу" было спешно выдано, но только на один чартерный рейс.

Для окончательного решения вопроса в Москву вылетела делегация с главой департамента гражданской авиации Юсуфом Рахмоновым, в которую входят представители авиакомпаний "ТаджикЭйр" и "СомонЭйр".