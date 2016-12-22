Недалеко от заводоуправления.

Уралмашзавод приобрел земельный участок на екатеринбургской площади Первой пятилетки в километре от заводоуправления. 724 квадратных метра и здание в 252 "квадрата" обошлись в 2,19 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в территориальном управлении Росимущества, начальная цена объекта составляла 4,3 миллиона рублей. Сделка прошла по минимальной цене.