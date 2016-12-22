До 2020 года.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ведущая диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов Eurasian Resources Group заключили стратегически важную сделку по поставкам железорудного сырья (ЖРС).

Согласно договоренности, до 2020 года ММК получит более 30 миллионов тонн ЖРС, включая окатыши и концентрат, производства Соколовско-Сарбайского горно-производственного объединения (входит в ERG).

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", данное соглашение является крупнейшим за последнее время в металлургической отрасли.

Документ подписали гендиректор ОАО "ММК" Павел Шиляев и главный исполнительный директор ERG Sales Юрий Сенцов в присутствии председателей советов директоров обоих компаний Виктора Рашникова и Александра Машкевича.

"ММК продолжает развивать сотрудничество с ERG - одним из крупнейших поставщиков высококачественного железорудного сырья. Наши партнерские отношения носят взаимовыгодный, долгосрочный характер. Заключение долгосрочного договора с ERG полностью соответствует корпоративной политике ММК, нацеленной на обеспечение гарантированной сырьевой безопасности Магнитогорского металлургического комбината", - подчеркнул Виктор Рашников.