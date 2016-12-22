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Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсовСегодня в 18:31

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На 20% больше, чем в прошлом году.

Более 1000 рейсов отправится из Кольцово в новогодние праздники. Это на 20% больше, чем в прошлом году, сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"В прошлом году было всего 800 вылетов. Мы понимаем, что большая часть из них это поездки с туристическими целями. Это свидетельствует о восстановлении спроса. Только 30 декабря из Кольцово будет совершено 140 вылетов", - отметил он.

Стоит отметить, что новогодние праздники и зимние каникулы уральцы проведут в Сочи, Турции, Таиланде и ОАЭ. Без внимания также не останутся Индия, Китай, Вьетнам и Израиль.

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