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Минстрой предупредил о росте цен на жильеСегодня в 17:46

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Из-за "оживающего" спроса.

Цены на новое жилье в России в 2017 году начнут расти, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть стабильный увеличивающийся спрос. Только из-за этого. Все в правильном балансе. Не просто продается коробка, создается среда внутри проекта. А это все равно те или иные затраты на метр квадратный", - цитирует Стасишина ТАСС.

Подорожание прогнозируют и свердловские застройщики. По словам участников рынка, последние месяцы рынок нового жилья в столице Урала замедлил падение. Вместе с тем объемы ввода в 2016 и 2017 годах существенно сократятся. До Нового года в Екатеринбурге введут в эксплуатацию около 850 тысяч квадратных метров – на 350 тысяч "квадратов" меньше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".

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