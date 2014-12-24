ГК "Титан" обязали предоставить общественности документы по проекту кремниевого заводаСегодня в 08:00
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В Свердловской области.
Активисты добились права на проведение общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) проекта строительства завода по производству металлического кремния в Новоуральске. Теперь местные власти и заказчик строительства – ЗАО "НПО "Силарус" обязаны раскрыть документацию.
Ранее активисты "Гражданина Урала" подали заявление на проведение ОЭЭ - документ прошел государственную регистрацию в установленный законом срок. Как сообщает Накануне.RU, общественная организация уже направила соответствующие требования администрации Новоуральска и в компанию "Силарус".
Экспертиза продлится 30 дней. В экспертную комиссию войдут ученые и врачи, а возглавит ее доктор технических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук и Академии промышленной экологии Владимир Кузнецов.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", экологи не первый месяц пытаются добиться от ЗАО "НПО "Силарус" и ее головной организации – омской ГК "Титан" раскрытия документации по строительству кремниевого завода в Новоуральске. По мнению экспертов, пока что нет доказательств того, что проектируемое предприятие будет безопасным для экологии.
Общественная организация "Гражданин Урала" проводила митинги и пикеты против строительства завода, обращалась с заявлениями к властям и в контролирующие органы, были собраны тысячи подписей под петицией на портале change.org и под обращением к президенту РФ. Однако на вопросы, заданные активистами относительно безопасности будущего завода, ГК "Титан" так и не ответила.
"Очевидно, что негативный настрой по отношению к кремниевому производству только укреплялся после каждого заданного "Титану" вопроса, оставшегося без ответа. Логика общественности проста: если бы компании нечего было скрывать, проблем с предоставлением документации и открытым обсуждением будущего строительства не возникало бы", - подчеркивает автор статьи в Накануне.RU.
Предположительно с получением права на проведение независимой экспертизы в истории противостояния общественников и ГК "Титан" наступит драматическая развилка. Дальше возможно развитие ситуации по двум направлениям: либо "Силарус" открывает информацию и дает ответы на многочисленные вопросы, либо расписывается в собственной несостоятельности, равно как и неподготовленности проекта, и косвенно подтверждает все опасения, высказанные ранее экологами.
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