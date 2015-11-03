Они пополнят армию безработных.

Старейшее предприятие Югры - "Правдинская геологоразведочная экспедиция" - планирует сократить 712 человек. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

"Такое сокращение окажет большое влияние на рынок труда Горноправдинска, Ханты-Мансийского района, всего автономного округа. Необходимо обеспечить высвобожденных работников правовой и консультационной помощью, предложить варианты альтернативной занятости. К марту будущего года каждый высвобожденный сотрудник должен получить необходимую помощь", - прокомментировала Наталья Комарова.

Стоит добавить, что сейчас численность безработных в регионе составляет 0,55% от экономически активного населения.