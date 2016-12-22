На 2017 год.

В Качканарском ГОКе скорректирован коллективный договор на 2017 год. В подписании обновленного документа со стороны ЕВРАЗа, в структуру которого входит комбинат, принял участие управляющий директор предприятия Алексей Кушнарев. От лица трудящихся подпись под договором поставил председатель профсоюза Анатолий Пьянков, передает "Уралинформбюро".

В будущем году будет проиндексирована зарплата работников КГОКа. Кроме того, каждому работнику полагаются 2 единовременные выплаты на общую сумму 10 000 рублей. Сохранится и доплата к отпуску – 33 000 рублей. Выплата 13-й зарплаты будет зависеть от результатов работы комбината и дивизиона "Урал" (НТМК и КГОК) в 2017 году.

Более 39 миллионов рублей будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Для снижения уровня травматизма на качканарском предприятии продолжатся программы алко- и наркотестирования.

Также новая редакция коллективного договора предполагает продолжение всех социальных программ - льготы и социальные выплаты, компенсации работникам, задействованным во вредных условиях труда, будут сохранены в полном объеме.

Помимо прочего ЕВРАЗ-КГОК продолжит страховать работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Развитие получит программа добровольного медицинского семейного страхования, по условиям которой часть взносов оплачивает комбинат. Продолжится реализация программы компенсации процентов по ипотечным кредитам трудящихся и финансирование программ поддержки молодых сотрудников и ветеранов.

Остается добавить, что с подписанием коллективного договора-2017 были подведены итоги уходящего года. На сегодняшний день, отмечают в пресс-службе ЕВРАЗа, реализованы в полном объеме все соцпрограммы и мероприятия по улучшению условий труда, обязательства по денежным выплатам каждому работнику исполнены.