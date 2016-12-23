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Чиновники решили не тянуть с удвоенным тарифом "Платона"Сегодня в 08:43

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Нужны деньги в казну.

Тариф, взимаемый с большегрузов за проезд по трассам, будет удвоен в 2017 году, передает "Уралинформбюро". Об этом журналистам заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, система "Платон" отработала год в нормальном режиме, и пора переходить на новый тариф - с 1,53 до 3,06 рубля. М.Соколов подчеркнул, что в дорожную инфраструктуру вкладываются бюджетные, то есть народные средства, а зарабатывают на ней коммерческие структуры.

"Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тысяч легковых автомобилей. Смысл системы "Платон" в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта", - подытожил министр.

Сейчас рассматривается вопрос о взимании дани за разбитые дороги с грузовиков массой от 3,5 тонны.

Стоит напомнить, что система "Платон", введенная в 2015 году, вызвала волну возмущения всех причастных. Серия протестов вынудила чиновников временно установили льготную ставку в 1,53 рубля за километр.

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