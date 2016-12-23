"Газпром" не отвертелся от литовского штрафа в 35,6 миллиона евроСегодня в 11:06
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За монополизм.
Суд Литвы оставил в силе решение оштрафовать "Газпром" на 35,6 миллиона евро, сообщает Reuters. Взыскание было наложено литовским Советом по конкуренции.
В 2012 году торгующая российским газом компания Lietuvos energijа уведомила "Газпром", что собирается купить в Европе партию сырья по более низкой цене. Монополист этот шаг не одобрил, передает "Уралинформбюро".
По мнению антимонопольщиков, сделка Lietuvos energijа с европейским партнером позволила бы компании снизить затраты на приобретаемый газ, а значит, уменьшить ценовую нагрузку на потребителей.
В 2015 году "Газпром" безуспешно пытался обжаловать штраф в судебной инстанции Вильнюса. После очередной неудачи в суде Литвы он рассмотрит варианты дальнейшей защиты своих интересов.
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