УТЗ поставит турбину для бурятской ТЭЦСегодня в 11:52
- Текст
Взамен старой установки.
Уральский турбинный завод изготовит турбину для ТЭЦ-1 Улан-Удэ. Станция входит в филиал "Генерация Бурятии" компании ПАО "ТГК-14". Срок поставки оборудования - первый квартал 2018 года.
Паровую турбину ПР-30-90/10/1,2 установят взамен устаревшей машины, работавшей на станции с 1964 года. Современная система регулирования нового агрегата обеспечит маневренность его работы. Кроме того, заложенные конструкторские решения повысят эффективность на теплофикационных режимах. Последнее особенно важно для климатических условий региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТЗ.
В результате реконструкции станции будет увеличена надежность энерго- и теплоснабжения столицы Республики Бурятия. Также повысятся технико-экономические показатели ТЭЦ.
Следует отметить, что УТЗ уже участвовал в обновлении мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-1. В 2009 году для станции была поставлена паровая турбина Тп-100/110-8,8.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 12:53
Письма Деду Морозу из дома престарелых
От тех, кто еще верит в чудеса.Сегодня в 12:49
Травившую сына жительницу Асбеста заподозрили в убийстве двух детей
Которым был всего год.Сегодня в 12:37
На екатеринбургском Эльмаше сгорела столярная мастерская
Обошлось без пострадавших.Сегодня в 12:33
Прикамец на ВАЗе погиб в ДТП с автобусом и большегрузом
Число пострадавших пока неизвестно.Сегодня в 12:29
Более половины россиян ждут коррупционных скандалов
В грядущем году.Сегодня в 12:26
Ханты-Мансийский банк провозгласил "Мир" в Нижневартовске
Пилотный проект завершен.Сегодня в 12:02
Екатеринбуржцы отсудили у больницы миллион за смерть 3-летней дочери
Лиза не вышла из комы после лечения зубов.Сегодня в 11:53
Силовики нагрянули в администрацию Алапаевска
Из-за хищения леса.Сегодня в 11:52
УТЗ поставит турбину для бурятской ТЭЦ
Взамен старой установки.Сегодня в 11:50
В 30 лет мозг перестает развиваться
Достигнув зрелости.Сегодня в 11:45
На ЕКАД фургон влетел в КамАЗ - погиб человек
Еще один пострадал.Сегодня в 11:39
На Среднем Урале с алиментщиков стрясли 700 миллионов
47 человек поплатились за долги свободой.Сегодня в 11:29
Определить время смерти помогут микробы
Живущие на трупе.Сегодня в 11:15
Жители Шабров с ночи сидят без света
Из-за повреждения сетей талькового комбината.Сегодня в 11:08
Вслед за Тюменью: у Челябинска забрали этап КМ по конькобежному спорту
Чтобы не плодить споры.
-
13 сентября в 15:29
Екатеринбургская ТЭЦ "Академическая" заработала с паровой турбиной УТЗ
Вопрос энергодефицита уральской столицы решен.01 сентября в 13:31
УТЗ отгрузил конденсатор для ТЭЦ Новолипецкого меткомбината
Остальное оборудование будет отправлено до конца года.
Главные новости
- Сегодня в 12:53Письма Деду Морозу из дома престарелых
- Сегодня в 12:49Травившую сына жительницу Асбеста заподозрили в убийстве двух детей
- Сегодня в 12:02Екатеринбуржцы отсудили у больницы миллион за смерть 3-летней дочери
- Сегодня в 11:53Силовики нагрянули в администрацию Алапаевска
- Сегодня в 11:45На ЕКАД фургон влетел в КамАЗ - погиб человек
Аналитика
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.