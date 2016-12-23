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УТЗ поставит турбину для бурятской ТЭЦСегодня в 11:52

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Взамен старой установки.

Уральский турбинный завод изготовит турбину для ТЭЦ-1 Улан-Удэ. Станция входит в филиал "Генерация Бурятии" компании ПАО "ТГК-14". Срок поставки оборудования - первый квартал 2018 года.

Паровую турбину ПР-30-90/10/1,2 установят взамен устаревшей машины, работавшей на станции с 1964 года. Современная система регулирования нового агрегата обеспечит маневренность его работы. Кроме того, заложенные конструкторские решения повысят эффективность на теплофикационных режимах. Последнее особенно важно для климатических условий региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТЗ.

В результате реконструкции станции будет увеличена надежность энерго- и теплоснабжения столицы Республики Бурятия. Также повысятся технико-экономические показатели ТЭЦ.

Следует отметить, что УТЗ уже участвовал в обновлении мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-1. В 2009 году для станции была поставлена паровая турбина Тп-100/110-8,8.

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