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Челябинские алмазы будут продавать еще полгодаСегодня в 14:30

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В рамках банкротства завода.

Имущество южноуральского завода по огранке алмазов ООО "ЧелПром-Даймонд" (торговая марка UralDiamond) будут сбывать еще полгода. Конкурсное производство на предприятии продлено до 24 июня 2017 года.

Очередные торги назначены на 26 декабря. Покупателям будет предложено пять лотов с бриллиантами по цене от 24,8 до 27,3 миллиона рублей, а также нежилое помещение и ювелирные украшения, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что предприятие было признано банкротом летом 2015 года. Общая сумма требований кредиторов, среди которых Челябинвестбанк, составила около 200 миллионов рублей.

В октябре 2013 года судебные приставы арестовали алмазы на сумму 7,2 миллиона рублей в рамках взыскания 134-миллионного долга. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов на 1,25 миллиона долларов.

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