Ковпаку на Среднем Урале умерили аппетитыСегодня в 14:22
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На поглощение рынков.
В 216 году торговые сети "Кировский" (владелец – Игорь Ковпак), "Монетка" и "Магнит" захватили в ряде свердловских городов до 25% продуктового рынка. Расширяться дальше антимонопольный закон не позволяет.
Об этом на пресс-конференции 23 декабря заявил глава регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Если компания задумает прикупить магазин там, где является монополистом, ей нужно избавиться от эквивалентной торговой площадки в том же муниципалитете. Еще один выход - разделиться на несколько юрлиц.
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