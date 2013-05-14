На поглощение рынков.

В 216 году торговые сети "Кировский" (владелец – Игорь Ковпак), "Монетка" и "Магнит" захватили в ряде свердловских городов до 25% продуктового рынка. Расширяться дальше антимонопольный закон не позволяет.

Об этом на пресс-конференции 23 декабря заявил глава регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Если компания задумает прикупить магазин там, где является монополистом, ей нужно избавиться от эквивалентной торговой площадки в том же муниципалитете. Еще один выход - разделиться на несколько юрлиц.