Квадратные метры продаются слабо.

Роста цен на жилье в 2017 году екатеринбуржцам ждать не стоит, заявил глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев. "Квартир на рынке достаточно, их хватит для потребления, даже если оно начнет немного расти", - отметил он.

По его словам, сценарий может измениться только при форс-мажоре. "Например, если резко руль обесценится, арматура станет в 2 раза дороже, ресурсы подорожают. Тогда, конечно, себестоимость сильно вырастет, строить себе в убыток будет нереально. Тогда вполне возможно, что цены на жилье поднимутся. Но мне кажется, что этот сценарий не такой вероятный", - пояснил В.Ананьев "Уралинформбюро".

По его прогнозам, объем ввода жилья в Екатеринбурге в 2017 году неизбежно снизится. "Мы понимаем, что миллион квадратных метров, который строится в городе, сейчас не востребован. Не стоит забывать о том навесе, который остался с прошлого года. Объем жилья, нужный рынку, – 500 тысяч квадратных метров с учетом тех домов, которые были построены ранее", - отметил он.

Объем продаж в 2016 году рухнул примерно на 15-20% в сравнении с 2015 годом, а к 2014 году – на все 40%. "За покупательским спросом нужно следить, чтобы не настроить лишнего. Готовое жилье - это не актив. Жилье должно продаваться. Оно может находиться на "складе", но все имеет разумные пределы", - сказал В.Ананьев, добавив, что доля "залежавшихся" квартир не должна превышать 20% от объема ввода.